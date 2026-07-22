Каменец масштабно отмечает 750-летний юбилей

Каменец празднует большой юбилей - 750 лет. Торжества стартуют 22 июля, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Память героев почтут у братской могилы советских воинов и партизан, а затем в центре города развернется масштабная военно-историческая реконструкция боев 1944 года.

Следующие дни гостей ждут творческие встречи, интерактивные площадки, фестиваль вокального и хореографического искусства "Зоркi над Вежай".

Основные мероприятия развернутся 25 июля у стен Каменецкой башни - рыцарские бои, выступления гусляров, матч со звездами белорусского футбола и не только. Финальным аккордом праздничной недели станет семейный фестиваль "Папа, мама, я - футбольная семья".