Камеры начнут фиксировать транспортные средства, не прошедшие техосмотр

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С ноября в Беларуси расширяются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Камеры, которые уже фиксируют проезд на красный свет, использование телефона за рулем и непристегнутые ремни, начнут выявлять автомобили без действующего техосмотра.

Система считывает весь поток, сопоставляет номера с базами данных и автоматически выносит постановление собственнику. Параллельно с 15 октября водители могут оформлять европротокол в электронном виде через веб-приложение. О нововведениях рассказал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич в "Актуальном интервью".

Республиканская система мониторинга общественной безопасности активно развивается. Одно из направлений - автоматическая фиксация нарушений ПДД. "Камеры фиксируют проезд на запрещающий сигнал, пользование мобильными телефонами за рулем, непристегнутые ремни, проезд по полосе общественного транспорта, остановку и стоянку в запрещенных местах. Теперь они выявляют и тех, кто участвует в дорожном движении без допуска - без техосмотра", - пояснил Сергей Бабич.

Система считывает весь поток и сопоставляет регистрационные знаки с базами данных. Сведения о нарушителе отправляются в центр обработки, и постановление выносится в автоматическом режиме в отношении собственника.

С 15 октября появилась возможность оформления извещения о страховом случае в электронном виде. Для этого нужно зайти на сайт Белорусского бюро по транспортному страхованию без регистрации. "Должны быть выдержаны основные условия, которые, как и для составления извещения на бумажном носителе, являются практически одинаковыми: не более двух транспортных средств, согласие водителей по причиненному вреду и механизму произошедшего ДТП, трезвое состояние водителей, наличие действующего водительского удостоверения и страхового полиса у обоих участников ДТП. Телефон должен быть подключен к интернету и иметь возможность сделать фото с привязкой к геолокации. База автоматически проверяет документы, подтверждает оформление через СМС. Если водителям не удается разобраться самостоятельно, можно позвонить в службу поддержки по телефону 140, диспетчер даст консультацию и поможет осуществить данную процедуру", - отметил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Лимит ущерба не должен превышать 150 базовых величин.

Электронный европротокол - помощник, но бумажный вариант сохранится. "Не каждый имеет телефон с доступом в интернет и знания для оформления электронного протокола. Бумажный носитель будет сохранен и иметь свою силу", - подчеркнул Сергей Бабич.