Небольшой уютный Каминный зал во Дворце Независимости лучше всего располагает к обстоятельному и доверительному разговору. Неслучайно именно здесь Президент Беларуси принимает иностранных коллег, дипломатов и высоких гостей. К слову, Дворец Независимости через несколько дней отметит 10-летний юбилей.

Встречи в Каминном зале обычно проходят в формате тет-а-тет. Зал - рекордсмен по количеству проведенных международных встреч с участием Александра Лукашенко.

Только на этой неделе у камина "Одиссей" говорили о перспективах белорусско-иранских отношений, обсуждали проекты с Экваториальной Гвинеей. А вообще география договоренностей прошедшей недели куда глобальнее - белорусы расширяют свое присутствие в Африке, Латинской Америке и в регионе Ближнего и Среднего Востока.

Но, давайте по порядку. Экономическое сотрудничество, совместные усилия в противостоянии санкциям и главное - реализация всех соглашений в строго оговоренные сроки. Эти темы стали ключевыми во время переговоров Александра Лукашенко с первым вице-президентом Ирана.





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Беспрецедентные санкционные вызовы открыли перспективы сотрудничества. Страны сплотились. Значительно активизировалась торговля. За 8 месяцев этого года она составила более 62 млн долларов. Рост 126 %. Ситуация требует от нас скоординированных усилий для сохранения экономических позиций и дальнейшего развития. Беларусь и Иран открывают новую страницу сотрудничества.

"Во время моего визита в Иран мы договорились с президентом (Эбрахимом Раиси, Президентом Ирана - прим. ред.), что обязательно выработаем тот план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот, наше сотрудничество в целом развивались более успешно",- подчеркнул белорусский лидер.-Самое важное и главное. Исходя из опыта отношений с Ираном, исходя из многих лет сотрудничества с Ираном, я делаю вывод, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать. Если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас - это не санкции и давление, а время. И время это потерять в результате бюрократических препонов ни в коем случае нельзя".



Выработать дорожную карту сотрудничества на перспективу Александр Лукашенко предложил Венесуэле. На встрече с главой МИД Иваном Хилем Пинто договорились перезапустить двусторонние отношения в экономике.





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