Кампания по иммунизации стартует в столице с 1 октября

В этом году планируют привить от гриппа до 40 % городского населения. Особенно медики советуют сделать это пожилым людям, с хроническими заболеваниями, врачам и фармацевтам. Бесплатно уберечь себя от гриппа могут также школьники и студенты. Кстати, именно прививка считается лучшим, хотя и не единственным средством профилактики заболеваний.