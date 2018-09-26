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Кампания по иммунизации стартует в столице с 1 октября
В этом году планируют привить от гриппа до 40 % городского населения. Особенно медики советуют сделать это пожилым людям, с хроническими заболеваниями, врачам и фармацевтам. Бесплатно уберечь себя от гриппа могут также школьники и студенты. Кстати, именно прививка считается лучшим, хотя и не единственным средством профилактики заболеваний.
В этом году сделать прививку от гриппа можно в том числе и новой вакциной французского производства. Она обеспечивает защиту от большего количества штаммов вирусов.
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