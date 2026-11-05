Канада отказала в визах белорусским и российским спортсменам - МИД Беларуси выступил с заявлением

Победители в спорте должны определяться на спортивных аренах, а не в визовых центрах. Так МИД Беларуси ответил на скандальное решение канадских властей.

Оттава отказалась выдавать визы спортсменам из Беларуси и России для участия в соревнованиях на своей территории, в том числе в молодежном чемпионате мира по хоккею.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси: "В Канаде любят рассуждать о "порядке, основанном на правилах". Однако эти правила действуют ровно до тех пор, пока не начинают мешать Оттаве. Принимающее международное спортивное мероприятие государство обязано обеспечить допуск участников - это базовый принцип организации любых международных турниров. Отказ в визах является дискриминацией по национальному признаку и противоречит олимпийскому принципу "спорт вне политики". Однако с канадской избирательностью мы уже сталкивались: Беларусь получала отказы в выдаче и предоставлении информации о нацистских преступниках, причастных к геноциду белорусского народа и нашедших убежище в Канаде. Нынешний шаг - продолжение той же линии".

В МИД страны напомнили, что на днях Спортивный арбитражный суд вынес решение, которое предписывает обеспечить участие российских команд в турнирах Международной федерации хоккея уже в этом сезоне.

Что касается Беларуси, то наши сборные дожидаются резолюции Дисциплинарной коллегии по вопросам возвращения. И как хозяйка турнира Канада не сможет игнорировать установки CAS и федераций.

Остается рассчитывать, что Международная федерация обеспечит исполнение собственных регламентов и решения суда.