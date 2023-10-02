Каналы Белтелерадиокомпании ежедневно смотрят более 1 млн человек - Иван Эйсмонт

Сегодня есть технологии, позволяющие определить, сколько зрителей, например в Беларуси, смотрят тот или иной канал, ту или иную программу. "Мы имеем четкую цифру - каналы нашего холдинга в течение дня включает более 1 млн белорусов", - констатировал Иван Эйсмонт.

У холдинга также большое количество сайтов, ютуб-каналов, страниц в социальных сетях. "Например, ютуб-канал АТН имеет более миллиона подписчиков, еженедельный охват - около 5 млн человек. Это практически сравнимо с охватом телевизионных каналов. Несколько миллионов пользователей посещают наш сайт tvr.by. Также у нас сотни тысяч подписчиков в "Фейсбук", "Инстаграм", на ютуб-каналах наших развлекательных проектов", - отметил председатель Белтелерадиокомпании.