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Идея - скооперировать войска США и ФРГ в Сувалкском коридоре - кандидат в президенты Литвы
Идея - скооперировать войска США и ФРГ в Сувалкском коридоре. Такими стратегические планами в проекте "Изнанка" поделился экс-замгенсека НАТО, кандидат в президенты Литвы Гедримас Еглинскас.
Говоря о внешней политике и безопасности, он сказал, что первым делом - США, вторым - НАТО. "Особенно Сувалкский коридор - это граница Польши и Литвы. У меня есть такая идея, чтоб ее исполнить, надо на самом высоком уровне говорить об этом с президентом Польши, с канцлером Германии, с президентом США. Это идея GPLUS (Germany - Poland - Lithuania - USA)", - сказал политик.
Польские войска есть в Польше. Конечно, американцы есть в Польше. У нас (в Литве) есть американцы, есть немецкие войска и наши войска. Все кооперируем и работаем вместе, чтобы создать коридор военной мобильности в Сувалках.
По его словам, люди говорят, а иногда даже журналисты и политологи, что Сувалкский коридор - самое небезопасное место мира. "Это очень тонкая граница.Россия с Беларусью могут взять и что-то сделать", - сказал кандидат в президенты Литвы.
Смотрите проект "Изнанка" ЗДЕСЬ
Отметим, что тема Сувалкского коридора - всегда становится политическим инструментом в преддверии выборов. Например, в Польше Моравецкий перед парламентскими выборами рассматривал карту петляющей границы с Литвой. Десятки лет что Польша, что Литва говорят о том, что вот здесь, в этой точке Сувалок, произойдет прорыв белорусских и российских танков, однако оборонять этот коридор так и научились. Сувалки, кстати, - это петляющая двухполосная автодорога, крайне неудобная для военной логистики.
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