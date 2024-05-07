Идея - скооперировать войска США и ФРГ в Сувалкском коридоре - кандидат в президенты Литвы

Идея - скооперировать войска США и ФРГ в Сувалкском коридоре. Такими стратегические планами в проекте "Изнанка" поделился экс-замгенсека НАТО, кандидат в президенты Литвы Гедримас Еглинскас.

Говоря о внешней политике и безопасности, он сказал, что первым делом - США, вторым - НАТО. "Особенно Сувалкский коридор - это граница Польши и Литвы. У меня есть такая идея, чтоб ее исполнить, надо на самом высоком уровне говорить об этом с президентом Польши, с канцлером Германии, с президентом США. Это идея GPLUS (Germany - Poland - Lithuania - USA)", - сказал политик.

Польские войска есть в Польше. Конечно, американцы есть в Польше. У нас (в Литве) есть американцы, есть немецкие войска и наши войска. Все кооперируем и работаем вместе, чтобы создать коридор военной мобильности в Сувалках. Гедримас Еглинскас

По его словам, люди говорят, а иногда даже журналисты и политологи, что Сувалкский коридор - самое небезопасное место мира. "Это очень тонкая граница.Россия с Беларусью могут взять и что-то сделать", - сказал кандидат в президенты Литвы.

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