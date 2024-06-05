Кандидат в президенты США: Война в Украине развязана военной промышленностью

Это война, развязанная военной промышленностью. Это абсолютная катастрофа, часть бесконечной военной машины, которая приводит к обнищанию американского народа и подвергает опасности весь мир. Она может стать ядерной. Вы указали на недавние заявления Франции и Англии о том, что Париж, возможно, направит войска, что Лондон, по сути, дал свое согласие на использование предоставленного страной оружия для атак по целям на территории России. Нет ничего удивительного в том, что Путин, по сути, назвал это экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения.

Джилл Стайн, кандидат в президенты США