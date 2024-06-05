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Кандидат в президенты США: Война в Украине развязана военной промышленностью

Кандидат в президенты США: Война в Украине развязана военной промышленностью

Десятилетиями Североатлантический альянс продвигался на Восток, Украина стала венцом этой деятельности. На противостоянии с Россией разгружено колоссальное количество запасов бронетехники и снарядов. Созданы условия постоянного спроса на продукцию, которая буквально тут же расходуется.

Это война, развязанная военной промышленностью. Это абсолютная катастрофа, часть бесконечной военной машины, которая приводит к обнищанию американского народа и подвергает опасности весь мир. Она может стать ядерной. Вы указали на недавние заявления Франции и Англии о том, что Париж, возможно, направит войска, что Лондон, по сути, дал свое согласие на использование предоставленного страной оружия для атак по целям на территории России. Нет ничего удивительного в том, что Путин, по сути, назвал это экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения.
Джилл Стайн, кандидат в президенты США

Западные оборонные компании, о которых еще вчера никто из нас даже не слышал, все чаще попадают в заголовки ведущих изданий. Их капитализация стремительно растет, они получают государственные дотации и беспрецедентные заказы. Новые заводы растут как грибы после дождя. Военная экономика не только позволяет оттянуть финансовый кризис и стагнацию западной модели, но и обеспечивает безбедную жизнь лоббистам и конгрессменам. Дядюшка Сэм развернул традиционное доходное дело.

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Важно понимать, что если в производство оружия инвестируются огромные ресурсы, закладываются новые заводы – есть задача формировать точки напряженности по всему миру. Конечно, для нас Украина одна из ключевых и триггерных тем, так как находится буквально под боком, наши судьбы переплетены родственными связями. Кто бы что ни говорил по этому поводу, но полыхает и тлеет буквально по всему миру.

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