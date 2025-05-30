Кандидаты в президенты Польши разыгрывают одну и ту же политическую карту

"Исходя из польской демократии, где выбор без выбора, уже давно существует тоталитарный режим, направленный на агрессивное националистическое большинство населения, которое сформировалось за последние 30 лет. Два кандидата так или иначе разыгрывают одну и ту же политическую карту - это европейский тип развития, а это значит высасывать из Европы и Брюсселя деньги и соответствующие агрессивные позиции по отношению к Республике Беларусь и Российской Федерации. Поэтому от Навроцкого и Тшасковского ожидать ничего хорошего для белорусско-польских отношений, к сожалению, не стоит", - отметил Вадим Елфимов.