Каникулы на природе: более 26 тыс. детей оздоровятся в палаточных лагерях

И отдых, и закалка - более 26 тыс. детей оздоровятся в палаточных лагерях в этом году. Это каникулы на свежем воздухе, где вместо кроватей - спальные мешки, а соцсети заменяет живое общение. Отличие от привычных лагерей - полевые условия.

"Каждый день проводятся разные спортивные мероприятия: волейбол, кросс, дартс и футбол. Много новых друзей появилось", - рассказал отдыхающий палаточного лагеря "Патриот" Илья Качан.

"Мы просыпаемся в 7:30, потом у нас зарядка, умывание и завтрак. Все очень нравится! Спим прямо на улице, на свежем воздухе - это совсем не то, что в домах", - поделился отдыхающий палаточного лагеря "Патриот" Алексей Воробей.

Александр Матюшонок, начальник управления воспитательной и социальной работы Министерства образования Беларуси:

"Работа палаточных лагерей организована по двум направлениям: палаточные лагеря передвижные и стационарные. На экваторе оздоровительной кампании отработали уже 584 палаточных лагеря, и оздоровление прошли около 18 тыс. детей. Из них около 14 тыс. - в стационарных лагерях".

Работа палаточных лагерей организована по профилям: военно-патриотическому, художественному или социально-педагогическому. Дети могут выбрать любое направление, чтобы летний досуг был не только веселым, но и познавательным.