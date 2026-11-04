Каникулы с пользой: в белорусских школах школах стартовала насыщенная осенняя смена

В Беларуси в самом разгаре осенние каникулы. Работает около 2 тыс. школьных лагерей, которые посещают 68 тыс. школьников. В программе - оздоровительные и профильные занятия, военно-патриотические квесты и экскурсии.

Осенние каникулы - короткая, но очень важная пауза. Педагоги постарались сделать так, чтобы это время прошло с максимальной пользой. Для ребят, посещающих школьные лагеря, разработана разнообразная программа на неделю, которая включает несколько направлений: безопасность, творчество, науку и спорт.

Ключевое преимущество такой занятости в том, что здесь нет уроков и оценок, дети приходят и сами выбирают, какое занятие им по душе сегодня. Так, у Арины любимым хобби в лагере стал медиакружок, где вместе с преподавателем они пишут сценарий, снимают видеоролики и занимаются техникой речи.

В столичной средней школе № 225 школьный лагерь работает для 82 учащихся. Из них 19 человек на профильной машиностроительной смене, учащиеся 5-7 классов - на военно-патриотической, а для 47 ребят младших классов - своя развлекательная программа, с посещением цирка, кино и театра.

Стефания Сухоставская, учащаяся СШ № 225 г. Минска:

"Играем, разными играми занимаемся, читаем, пишем. Много танцев - уже четыре выучили".

Татьяна Качан, директор СШ № 225 г. Минска:

"Помимо того, что организована работа лагеря, конечно, каждый классный руководитель, каждый учитель-предметник, каждый специалист в школе организует определенные занятия, мероприятия для других детей. Предлагается план: выход в социокультурные организации, экскурсионная деятельность, посещение вузов".

На каникулярной неделе для ребят по всей стране организован и ряд досуговых мероприятий как на оздоровление, так и на подготовку к поступлению. Каждый желающий учащийся 10-11 классов школы или гимназии может принять участие в республиканском проекте "Студент на один день": окунуться в студенческую жизнь, познакомиться с учащимися и преподавателями университета, куда планирует поступать.

Виктор Довнар, начальник главного управления Министерства образования Беларуси:

"Проект "Познаем, гордимся, сохраняем". Это экскурсионные маршруты, наши ребята путешествуют. Классами, параллелями по стране, изучают историческое прошлое, героическое прошлое нашей страны".

Каждую смену лагерь средней школы № 225 меняет профильные занятия. В этом году профильная смена посвящена машиностроению: ребята вместе с ведущими преподавателями белорусских университетов углубленно изучают разработки в области механики, и уже даже успели побывать на экскурсии в трамвайном парке.

Милана Антропова, учащаяся СШ № 225 г. Минска:

"Мы ездим на разные предприятия, нам проводят профильные уроки. Мы можем познакомиться с преподавателями, которые занимаются данным профилем".

Осенние каникулы в школьных лагерях - это не просто перерыв в учебе, а возможность совместить отдых, полезные занятия и знакомство с будущей профессией. Именно такая каникулярная неделя помогает восстановить силы перед второй учебной четвертью.