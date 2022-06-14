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Каникулы с пользой - стартовала летняя кампания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием
Стартовала летняя кампания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Для ребят организованы экскурсии, творческие конкурсы, квесты, спортивные мероприятия. Познавательную программу для учеников 8-й средней школы Орши подготовили сотрудники Департамента охраны. Дети увидели, как работает кинолог со служебной собакой. Также для них организовали викторину по безопасному поведению на каникулах.
Мне здесь нравится играть с детьми, рисовать. Каникулы и лето- это самое лучшее на свете.
Кроме межведомственного взаимодействия, интересные игры, отдых, посещение бассейна. Различные развлекательные мероприятия - все то, что интересно для детей, мы для них организуем. Дети с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях лагеря.
В Витебской области открыто 350 лагерей с дневным пребыванием. Более полусотни профильных: экологические, спортивные, патриотические, художественные. А для тех, кто желает пополнить личный бюджет, работают трудовые смены.
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