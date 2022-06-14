Каникулы с пользой - стартовала летняя кампания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием

Стартовала летняя кампания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Для ребят организованы экскурсии, творческие конкурсы, квесты, спортивные мероприятия. Познавательную программу для учеников 8-й средней школы Орши подготовили сотрудники Департамента охраны. Дети увидели, как работает кинолог со служебной собакой. Также для них организовали викторину по безопасному поведению на каникулах.

Мне здесь нравится играть с детьми, рисовать. Каникулы и лето- это самое лучшее на свете.

Кроме межведомственного взаимодействия, интересные игры, отдых, посещение бассейна. Различные развлекательные мероприятия - все то, что интересно для детей, мы для них организуем. Дети с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях лагеря.