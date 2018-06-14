Каникулы в археологическом лагере

Провести лето с пользой решили школьники в Старых Дорогах. В жаркие летние дни они в лесах с лопатами и скребками.

Восемь лет юные археологи исследуют курганы в лесах Стародорожского района. Среди находок есть и настоящие исторические открытия. Подробнее Наталья Кезик.

Изучать историю на месте раскопок. В археологическом лагере девятиклассница Алина проводит летние каникулы второй год подряд. Каждая находка для нее очень ценная. В прошлом году школьнице удалось откопать бусы. Как показала экспертиза, в земле они пролежали с десяток столетий.

Все находки школьников обязательно отправляют на экспертизу и дополнительное исследование в Институт истории Академии наук Беларуси. В стародорожских лесах юные археологи работают неслучайно. Земля здесь настоящая сокровищница для историков.

Археологический лагерь в Стародорожском районе работает восьмой год подряд. Школьники в основном исследуют вот такие курганы, они датируются X-XII столетиями. За это время здесь дети нашли останки 15 человек.

Рядом, как правило, находили и личные вещи - жбаны, баклажки и даже мешки для еды. Но самой ценной находкой для юных археологов стали бусы. Нить, на которую они были нанизаны, как показало исследование, сделана из шерсти верблюда. А это значит, что эта земля 10 столетий назад была центром международной торговли.

За лето в Старых Дорогах археологический лагерь организовывают в две смены. Сюда, как правило, приходят дети старших классов. Если благоприятствует погода, то на время работы разбивают палаточный лагерь.

Младшие школьники на лето планируют каникулы в районном центре ремесел. А здесь на выбор - занятия музыкой, танцами, мастер-классы по плетению, ткачеству и вышивке.