Каникулы в новом формате в школах Минской области: отдых и оздоровление

С пользой провести свободное от учебы время. Почти 10 тысяч детей отдыхают во время весенних каникул в оздоровительных лагерях Минской области. Так, в Борисове учеников 24-й школы собрал лагерь "Лесная поляна".







Там школьники знакомятся с белорусскими традициями и интерактивно путешествуют по достопримечательностям страны, заполняют карту Беларуси основными культурными объектами, принимая участие в конкурсах.



