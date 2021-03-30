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Каникулы в новом формате в школах Минской области: отдых и оздоровление

С пользой провести свободное от учебы время. Почти 10 тысяч детей отдыхают во время весенних каникул в оздоровительных лагерях Минской области. Так, в Борисове учеников 24-й школы собрал лагерь "Лесная поляна".



Там школьники знакомятся с белорусскими традициями и интерактивно путешествуют по достопримечательностям страны, заполняют карту Беларуси основными культурными объектами, принимая участие в конкурсах.

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В Лошницкой гимназии, что в Борисовском районе, решили креативно подойти к вопросу организации досуга детей

Школьники всю неделю примеряют образы будущих бизнесменов, экологов и спасателей. Особый акцент на тимбилдинге - умении работать в команде.

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В Минской области на весенних каникулах работают более 300 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей. Отдыхать школьники будут по 4 апреля.

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