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Каникулы в новом формате в школах Минской области: отдых и оздоровление
С пользой провести свободное от учебы время. Почти 10 тысяч детей отдыхают во время весенних каникул в оздоровительных лагерях Минской области. Так, в Борисове учеников 24-й школы собрал лагерь "Лесная поляна".
Там школьники знакомятся с белорусскими традициями и интерактивно путешествуют по достопримечательностям страны, заполняют карту Беларуси основными культурными объектами, принимая участие в конкурсах.
В Лошницкой гимназии, что в Борисовском районе, решили креативно подойти к вопросу организации досуга детей
Школьники всю неделю примеряют образы будущих бизнесменов, экологов и спасателей. Особый акцент на тимбилдинге - умении работать в команде.
В Минской области на весенних каникулах работают более 300 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей. Отдыхать школьники будут по 4 апреля.
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