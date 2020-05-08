Канун главного майского праздника. Беларусь готовится к юбилею Дня Великой Победы

Всего лишь день остается до главного майского праздника. Завтра Беларусь отметит юбилейную, 75-ю, годовщину Великой Победы. В истории 8 мая 1945 года является одной из знаменательных дат. В этот день был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Документ ознаменовал Победу советского народа в Великой Отечественной войне и завершение Второй мировой в Европе. В настоящее время резолюцией ООН 8 мая провозглашен Днем памяти и примирения. В нашей стране уделяется особое внимание данной теме. Продолжается патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого". Живые цветы к местам воинской славы во всех уголках Беларуси возлагают все неравнодушные белорусы.



