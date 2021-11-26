Капелла "Сонорус" 27 ноября приглашает на новую программу "Послание человеку"

Музыкальная капелла "Сонорус" в субботу приглашает на новую программу, которая пройдет в концертном зале "Верхний город". Концерт с философским названием "Послание человеку" по-новому раскрывает творчество разных композиторов 20 столетия. Репетиции двух коллективов "Соноруса" - хора и оркестра - проходят каждый день, на одну из них заглянула Лариса Гулякевич (видео).