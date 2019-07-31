Капитальная реконструкция путепровода ведется по улице Железнодорожной в Минске

В Минске продолжается ремонт мостов. Сейчас капитальная реконструкция путепровода ведется по улице Железнодорожной в Октябрьском районе. Этот объект построен еще в 60-ые годы прошлого века, поэтому сейчас требует планового воссоздания. Заменят все основные элементы конструкции. Ремонтные работы на этом участке вести очень сложно, ведь постройка находится над железной дорогой. Сейчас работают в режиме так называемых окон - по несколько часов с перерывами, чтобы не препятствовать движению поездов.



Кроме нового дорожного покрытия, на мосту появится велодорожка и новое освещение. Ремонт планируют завершить в мае. А совсем скоро специалисты дорожной службы начнут воссоздание моста на проспекте Жукова.