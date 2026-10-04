Капитальный ремонт домов: в Минске в 2026 году отремонтировано более 700 тыс. кв. м

Капитальный ремонт домов продолжается в Минске. В 2026 году уже отремонтировано более 700 тыс. кв. м, а до конца года будет еще плюс 100 тыс. Активно идет и благоустройство прилегающих территорий, ремонт подъездов и входных групп.

Во Фрунзенском районе по улице Одинцова совместная инициатива жильцов изменила их подъезд в уютное арт-пространство. Хозяева квартир продумали цветовую гамму оформления подъезда, расписали стены, украсили лестничные площадки цветочными композициями. Именно этот подъезд попал в список лучших в столице по итогам городского конкурса.

Елена Дубель, замдиректора ЖКХ № 2 Фрунзенского района г. Минска:

"Формируется программа текущего ремонта мест общего пользования в том или ином доме. Данная программа формируется по результатам актов осеннего осмотра, в том числе в первую очередь включаются такие дома и подъезды, в которых уже завершен капитальный ремонт, так как ремонт мест общего пользования осуществляется за счет средств граждан, населения и жителей, проживающих в том или ином доме. По завершению капитального ремонта в доме по улице Одинцова специалистами ЖКХ было проведено собрание, гражданам была доведена предварительная смета и озвучены виды работ. Жители данного подъезда взяли ремонт на паузу, приняли решение выполнять ремонтные работы собственными силами".

Еще один "образцовый подъезд" в Ленинском районе. В доме по проспекту Рокоссовского, 105 создали панно в виде мозаики из штукатурки, а также изменили покрытие стен. На сегодня по всей столице благоустроены 82 подъезда, еще 19 находятся в стадии ремонта.