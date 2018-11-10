Капитальный ремонт домов теперь будут делать в три раза быстрее

Новый норматив прописали чиновники Министерства ЖКХ. Так, согласно опубликованному постановлению, пятиэтажный дом с 4-6 подъездами теперь будут ремонтировать не дольше 3,5 месяца. При этом постройки планируют комплексно тепломодернизировать, как в Европе. Помимо привычного утепления фасада в этом случае будут совершенствовать как минимум конструкцию крыш и системы отопления. Часть расходов при этом переложат на плечи жильцов. Это прописано в обновленном проекте указа Президента.

В теме разбирался Алексей Потапов. Подкравшиеся холода заставляют активнее утепляться не только минчан, а целые дома. Осенняя кампания обшивки жилых многоэтажек вызывает новую волну дискуссий. Как утеплять дешево? А как правильно? Меж тем душу горожан холодит пока не погода, а скорее инициативы чиновников. За право на тепло придется доплачивать.

По новому проекту указа (он может вступить в силу в этом году), за тепломодернизацию (не путать с привычным утеплением) будут взимать около одной базовой с семьи из трех человек в трехкомнатной квартире. Каждый месяц. Всего за счет частных средств - жильцов и застройщиков - планируют погашать до половины трат. Таким образом рассчитывают модернизировать 325 тысяч квадратов жилья в год, то есть около 45 среднетиповых девятиэтажек.

Поясним. Восстановление утраченных свойств - это и есть утепление. Фасад дома обшивают теплосберегающим слоем. Специалисты делают это, когда постройка с годами теряет свои свойства и начинает промерзать. Так дому просто возвращают его теплосберегающие свойства. И, кстати, тут есть нюансы.

Есть вопросы и к качеству самой теплоизоляции. Для сравнения: у немцев толщина теплоизоляции домов, пишут СМИ, – 14 сантиметров. У нас 5-10. А климат порой холоднее. Оставлять проектный запас у нас не любят. Экономим. При таком подходе энергозатраты на коммуналку останутся актуальной проблемой.

Энергоэффективные дома. Один из способов решить проблему. На вид типичные серийные панельки, каких много. Главное скрыто в черных блоках в окнах-рекуператорах.

Проще говоря, тепло сохраняется за счет его передачи свежему воздуху с улицы плюс аккумулируется тепло водопроводных труб. И все же такие дома в столичной застройке приживаются с трудом.