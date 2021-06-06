Капитальный ремонт дворовых территорий в Минске в 25 домах

Капитальный ремонт дворовых территорий в столице запланирован на 15 объектах или 25 домах. Там отремонтируют пешеходные дорожки, восстановят газоны, покрасят детское игровое и спортивное оборудование. Также в комплексном подходе расширение проездов, обустройство велогаражей и автомобильных парковок. Сейчас работы уже ведутся на шести объектах. По улице Притыцкого, например, финальная стадия.



Акцент в этом году и на ремонт наружных лестниц. В столичных дворах уже восстановили 75 конструкций.