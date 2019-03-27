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Капитальный ремонт в этом году проведут в 170-ти столичных домах
Это почти миллион квадратных метров жилья. Наибольшее количество зданий отремонтируют в Первомайском, Фрунзенском, а также Заводском районе. Запланировано обновить более 20-ти объектов. Специалисты заменяют электрику, совершенствуют водоснабжение зданий, модернизируют систему отопления, ремонтируют балконы и фасады. Кстати, задать свои вопросы или обратиться с замечаниями насчет проведения ремонтных работ жители могут в режиме 24 на 7 через онлайн-связь. Тематические виртуальные чаты создают для каждого жилого дома.
Чтобы контролировать процесс проведения ремонтных работ, на объектах устанавливают системы видеонаблюдения.
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