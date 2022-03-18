Капитану молодежной сборной по баскетболу нужна помощь

Белорусский баскетболист Роман Гесть в свой 21 год сейчас борется с тяжелым недугом. Еще недавно Рома капитанил в юношеских и молодежных командах, но столкнулся с болезнью. Теперь ежедневно ему необходима донорская кровь. Желающие с любой группой крови могут стать безвозмездными донорами и помочь Роману. Сегодня это сделал гандбольный клуб СКА.