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Капитану молодежной сборной по баскетболу нужна помощь

Белорусский баскетболист Роман Гесть в свой 21 год сейчас борется с тяжелым недугом. Еще недавно Рома капитанил в юношеских и молодежных командах, но столкнулся с болезнью. Теперь ежедневно ему необходима донорская кровь. Желающие с любой группой крови могут стать безвозмездными донорами и помочь Роману. Сегодня это сделал гандбольный клуб СКА.

Кровь для Романа Гестя можно сдать с понедельника по пятницу в Городском центре трансфузиологии по улице Семашко.

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