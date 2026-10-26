Капремонт делает Минск уютнее и привлекательнее

Сделать столицу более уютной и привлекательной помогают масштабные плановые работы по капитальному ремонту жилых домов. В 2026 году отремонтировано более 800 тыс. квадратных метров жилья - около 140 многоквартирных домов.

В Заводском районе за год восстановили 12 многоэтажек, все они уже введены в эксплуатацию. Во время капремонта переоборудовали систему водоснабжения, покрасили фасады, а также благоустроили прилегающие территории, в том числе детские площадки.

Александр Исаков, первый заместитель директора - главный инженер ЖКХ Заводского района г. Минска:

"На сегодняшний день все работы выполнены, все объекты, все жилые дома введены в эксплуатацию в установленном порядке. Работы по капитальному ремонту на 2026 год мы завершили. В настоящий момент мы начинаем уже объекты, переходящие с вводом площади в 2027 году. В 2027 году у нас будет та же площадь - 94 тыс. квадратных метров, но количество домов немного другое - 25. Планируем 4 жилых дома: начнем в этом году и введем их в следующем. Сроки строительства дома зависят от его объема. Чем меньше дом, тем меньше срок. Это варьируется где-то от 4 месяцев до 8-10 месяцев - в зависимости от объема здания".

Капитальный ремонт в этом году затронул также 10 домов, которые являются историко-культурной ценностью. К примеру, на улице Революционной завершается реконструкция 90-летнего здания. В квартирах заменили систему отопления и приступили к ремонту крыши.