Капремонт дома в Минске, пострадавшего от пожара, начнут в 2027 году

Капитальный ремонт пострадавшего от пожара дома на улице Ленина в белорусской столице начнут в 2027 году. Об этом стало известно во время выездного совещания под руководством председателя Мингорисполкома.

В 2026 году будет разработана проектная документация. Сейчас строители занимаются исключительно аварийно-восстановительными работами: окончательно освобождают подкровельное пространство от утеплителя, сгоревших и поврежденных конструкций, чтобы максимально оперативно приступить к возведению постоянной кровли. Для реализации этой задачи все службы работают в тесном взаимодействии.