Капремонт зданий историко-культурной ценности продолжается в Минске

В белорусской столице продолжается капитальный ремонт домов, в том числе и зданий, имеющих историко-культурную ценность. Сейчас работы ведутся по улице Коммунистической. Задача - с максимальной точностью воссоздать архитектурный облик фасадов, включая входные группы и крышу. Обследуется и каждый элемент архитектурного декора.