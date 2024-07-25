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Капремонт зданий историко-культурной ценности продолжается в Минске

В белорусской столице продолжается капитальный ремонт домов, в том числе и зданий, имеющих историко-культурную ценность. Сейчас работы ведутся по улице Коммунистической. Задача - с максимальной точностью воссоздать архитектурный облик фасадов, включая входные группы и крышу. Обследуется и каждый элемент архитектурного декора.

Для ремонтно-восстановительных работ приглашают узких специалистов. Срок разработки проекта и сам капитальный ремонт зданий, имеющих историко-культурную ценность, увеличивается по сравнению с обычными объектами в 2 раза.

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