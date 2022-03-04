Капризный март: белорусские синоптики прогнозируют ночью заморозки, днем без осадков

Белорусские синоптики прогнозируют ночью заморозки, днем без осадков. Температура воздуха ночью от минус 2 до минус 8, днем - от 2 мороза до 3 тепла. В целом погода в первые дни весны будет все еще прохладной. В начале следующей недели по большей части территории ожидается мокрый снег.



Из-за ночных заморозков на дорогах возможна гололедица. Водителям и пешеходам следует быть осторожными - особенно в утренние часы.

