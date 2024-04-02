Капсула с посланием на месте будущей больницы, визит на стекольный завод. Лукашенко посетил с рабочей поездкой Гродно

Президент Беларуси посетил с рабочей поездкой Гродно. В областном центре глава государства посетил площадку строительства важного для города социального объекта - городской клинической больницы на проспекте Янки Купалы. В программе визита и вопросы развития промышленного потенциала.

Президенту доложили о социально-экономическом развитии региона. Александр Лукашенко напомнил о ранее данных поручениях. На минувшей неделе во время рабочей поездки в Ошмянский район глава государства обращал внимание на проблему несобранных камней на полях. Это чревато выходом из строя техники при уборке урожая. По словам помощника Президента - инспектора по Гродненской области Юрия Караева, убрано около 60 % камней.

В Гродно построят новую больницу

На строительной площадке - акцент на будущее страны. Новая больница заменит коечный фонд двух старых, а также будет функционировать в увязке с четвертой больницей. Это позволит рационально использовать общий коечный фонд и исключить дублирование. Здесь будут в основном отделения терапевтического профиля, а также диагностические отделения. Отдельно Президент поинтересовался сроками завершения строительства и поручил ускориться.

Планировалось, что на это должно уйти около 50 месяцев. "Это долго", - отреагировал глава государства. Если проект спланировали достаточно сложный, то стоит его упростить, предложил Александр Лукашенко.





Как пояснил Владимир Караник, новая больница спроектирована без всяких излишеств, но с учетом опыта работы в пандемию, поэтому по расположению предусмотрено четыре крыла, что позволяет их без проблем зонировать при необходимости. "Отлично. Значит, за два года мы должны ее построить", - сказал Президент.

Беларусь настроена на созидание

Беларусь настроена только на созидание, подчеркнул Александр Лукашенко. Белорусский лидер обратил внимание, что это мероприятие можно расценивать как послание соседним странам. Обращаясь к жителям города, глава государства еще раз скажет о главном - созидать белорусам порой приходится не благодаря, а вопреки жизненным обстоятельствам. Но наш курс - забота о всех, кто продолжит наш род, всех, кто придет после нас.

"Мы копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт и так далее. Мы хотим построить свое мирное будущее. Мы настроены только на созидание", - подчеркнул Президент.





"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - продолжил Александр Лукашенко. По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники. "Если оттуда (из недружественных стран. - Прим. ред.) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить - беда", - сказал белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь никому ничем не угрожает: "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать". Обращаясь к жителям Гродно, расположенного в западной части страны, Президент подчеркнул: "Вы наши. Мы вас никому не отдадим".

Александр Лукашенко вспомнил, как много лет назад его, тогда еще молодого политика, жители Гродно просили решить вопрос с пересечением границы, чтобы из приграничья можно было ездить в соседние страны к родственникам. И это было сделано с белорусской стороны. Правда, к настоящему времени доступ усложнили для белорусов соседние страны.

"Сейчас они от нас закрылись забором. Вы видите, что это не моя вина, это их политика", - сказал глава государства. По его словам, те, кто принимает такие решения за границей, руководствуются не интересами своих граждан, а преследуют свои корыстные цели, наживаясь на строительстве заграждений на границе. Беларусь на этом фоне, наоборот, открыта для посещений, ввела безвизовый режим, на что западные соседи стали пугать своих граждан вероятностью вербовки в Беларуси. "Господь с вами, не надо мне эта вербовка. Кто же так вербует? Кого надо, мы уже давно завербовали", - заметил Президент.

"Мы это переживем. Мы хотим мирной жизни, - подчеркнул глава государства. - Я повторяю постоянно: нам чужого не надо. Чужой кусок рвет роток. Так в народе говорили, я это усвоил из своей деревенской жизни. Я не хочу ничего чужого. И всегда говорю: не тронь чужое, боком вылезет. И вам хочу завещать: чужого не троньте. Рано или поздно это превратится в катастрофу".

"Я хочу, чтобы вы, ваши дети и внуки жили в спокойной, мирной стране. Пока я Президент, пока мои помощники работают здесь и по всей стране, мы будем проводить эту политику", - подытожил Александр Лукашенко.

Президент: Это послание в будущее

Закладывая капсулу на месте строительства, Президент акцентирует внимание гостей, что эта больница, как и многочисленные объекты, которые уже созданы, построены, модернизированы по всей стране за годы независимости, - главное послание потомкам. "Это послание в будущее".





Президент посетил производственную площадку "Аульс"

Вопросы развития промышленного потенциала города обсудили на стекольном производстве. Глава государства посетил площадку "Аульс" Гродненского стеклозавода. Это уникальный для Беларуси завод по выпуску стеклянной тары.





Юрий Скрипко, гендиректор управляющей компании холдинга "Белорусская стекольная компания": Это составной цех, отсюда качество начинается. В этом цеху начинается самое главное. Как сырье приходит, какие посторонние примеси попадают, как оно обрабатывается, как оно готовится и подается. В этом цеху исключены все посторонние негативные воздействия, которые потом смогут сказаться на качестве. Это цех может обеспечить двойную мощность печи. Вот такое было принято решение на перспективу.

Организовано производство на трех линиях, создано 104 новых рабочих места, на которых обеспечена занятость почти 300 человек.





Денис Юрченко, гендиректор ОАО "Гродненский стеклозавод": То оборудование, которое расположено на данной площадке, можно сказать, что это все самое лучшее, что было в последнее время. Мы это смогли получить, привезти, установить, и это заработало. Вот уже больше чем полгода завод продолжает работать, продолжает выпускать тару. Вся команда Гродненского стеклозавода то, о чем мечтала, то, что поддержал Президент своим распоряжением, мы это воплотили в жизнь, и об этом сегодня докладываем Президенту.