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Капсула с землей из самого большого в Беларуси захоронения времен Великой Отечественной отправится в Армению
Земля с самого большого в Беларуси воинского захоронения времен Великой Отечественной передана представителям посольства Армении в нашей стране. Братская могила, где покоятся останки более 17 тысяч советских солдат и офицеров, расположена в деревне Шапуры. На плитах - имена представителей всех бывших советских республик. В Шапурах захоронены 85 воинов-армян. Их память почтил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Беларуси Армен Гевондян. В Беларуси 800 мест, где лежат армянские солдаты Великой Отечественной войны. Дипломаты планируют собрать землю с этих братских могил и передать на родину.
В областной библиотеке состоялась презентация научно-мемориального издания "Воины-армяне в боях за Беларусь". На страницах книги - информация о нескольких тысячах уроженцев Армении: военнослужащих Красной армии, партизан, подпольщиков, сражавшихся с врагом на территории нашей страны.
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