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Капсульная коллекция для учащихся всех возрастов - какие виды одежды предлагают и что в тренде
20 столичных учреждений образования в 2024 году стали участниками пилотного проекта по введению единой школьной формы. Беллегпром разработал капсульную линейку - одежда в одном цвете и стиле. Весь перечень продукции носит рекомендательный характер.
Также в Минобразования до 10 сентября включительно работает горячая линия по вопросам подготовки детей в школу. Задать интересующие вопросы можно с 14 до 18 часов по номеру телефона, указанному на экране.
Какие виды одежды предлагают и что в тренде в этом сезоне, знает Елизавета Синяк (подробнее в видео).
Будущий первоклашка Вовка и его старший брат Максим готовятся к новому учебному году. Их учреждение в числе участников пилотного проекта по введению единой школьной формы. Ребята уже составили список покупок.
В пилотном проекте 20 столичных школ и гимназий. Обязательная деталь и отличительный знак обучающихся Минска - шеврон. Его продают отдельно в прикассовой зоне.
Основа же коллекции - текстильная и трикотажная группы. Дополнительные элементы в виде рубашек, аксессуаров и обуви предлагают выбрать самостоятельно.
Капсульные коллекции разработаны для школьников всех возрастов - от первоклассников до выпускников. Одежда в едином стиле и цвете, чтобы каждая позиция сочеталась между собой. Но особое внимание - качеству.
В этом сезоне школьники отдают предпочтение более свободному низу: плиссированные и юбки-солнце, брюки-палаццо, верх - наоборот более классический. Вместо трикотажных моделей - текстильные.
Продажа единой школьной формы для пилотного проекта стартовала 1 августа. Планировали изготовить капсулы на 18 тысяч учащихся. Но из-за спроса количество позиций делового дресс-кода увеличили.
Производители мониторят ситуацию нынешнего сезона и оценивают опыт прошлых лет. Так, для мальчиков добавили модели с увеличенной талией, для девочек - больше съемных и дополнительных элементов одежды.
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