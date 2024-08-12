Капсульная коллекция для учащихся всех возрастов - какие виды одежды предлагают и что в тренде

20 столичных учреждений образования в 2024 году стали участниками пилотного проекта по введению единой школьной формы. Беллегпром разработал капсульную линейку - одежда в одном цвете и стиле. Весь перечень продукции носит рекомендательный характер.

Также в Минобразования до 10 сентября включительно работает горячая линия по вопросам подготовки детей в школу. Задать интересующие вопросы можно с 14 до 18 часов по номеру телефона, указанному на экране.

Какие виды одежды предлагают и что в тренде в этом сезоне, знает Елизавета Синяк (подробнее в видео).

Будущий первоклашка Вовка и его старший брат Максим готовятся к новому учебному году. Их учреждение в числе участников пилотного проекта по введению единой школьной формы. Ребята уже составили список покупок.

В пилотном проекте 20 столичных школ и гимназий. Обязательная деталь и отличительный знак обучающихся Минска - шеврон. Его продают отдельно в прикассовой зоне.





Основа же коллекции - текстильная и трикотажная группы. Дополнительные элементы в виде рубашек, аксессуаров и обуви предлагают выбрать самостоятельно.

Капсульные коллекции разработаны для школьников всех возрастов - от первоклассников до выпускников. Одежда в едином стиле и цвете, чтобы каждая позиция сочеталась между собой. Но особое внимание - качеству.

В этом сезоне школьники отдают предпочтение более свободному низу: плиссированные и юбки-солнце, брюки-палаццо, верх - наоборот более классический. Вместо трикотажных моделей - текстильные.

Продажа единой школьной формы для пилотного проекта стартовала 1 августа. Планировали изготовить капсулы на 18 тысяч учащихся. Но из-за спроса количество позиций делового дресс-кода увеличили.