Капсулу потомкам и аллею деревьев заложили под Брестом участники заседания таможенных служб СНГ

Краткий пересказ от ИИ

Руководители таможенных служб государств - участников СНГ в Бресте обсуждают вопросы взаимодействия.



23 сентября состоялось заседание руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств, а 24 сентября пройдет заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Евразийского экономического союза.

Участники обсудят вопросы транзита, индикаторы стоимости на товары, сроки контроля на границе, также вопросы временного нахождения транспортных средств в стране.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Обсуждаются вопросы взаимодействия в плане транзита. Наш Евразийский союз с другими странами СНГ как раз взаимодействует по линии перевозки транзитных грузов. Это для таможенных целей очень важно. Поделимся нашими технологиями, покажем, как мы работаем. Но и наши коллеги также расскажут о своих нововведениях. У нас такая рабочая встреча, которая должна принести эффект для наших служб".

Город Брест является западными воротами стран Содружества. Белорусские пункты пропуска - показательные примеры. Здесь отрабатываются передовые технологии от робота-сканера транспортных средств до смотровой техники и электронного распределения машин.



23 сентября в пункте пропуска "Брест" главы ведомств заложили капсулу потомкам, а в пункте пропуска "Козловичи" высадили аллею молодых деревьев.