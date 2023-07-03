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Капсулу Победы заложили в День Независимости в Новополоцке
Капсулу Победы заложили в День Независимости на мемориальном комплексе "Звезда" в Новополоцке, сообщает БЕЛТА.
Торжественная церемонии стала частью международного проекта "Память Великих Побед". В капсуле содержится послание будущим поколениям. Вскрыть обращение планируется почти спустя 22 года, когда Беларусь отметит век с момента окончания Великой Отечественной войны - 9 мая 2045-го.
"Проект инициирован союзной молодежью Беларуси и России, - пояснили в горисполкоме. - Он направлен на всестороннее сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы войны и способствует развитию общественной инициативы, международного молодежного сотрудничества. Послания своим потомкам от ветеранов Великой Отечественной, участников боевых действий, узников концентрационных лагерей собирали Молодежные парламенты Москвы и Новополоцка. Авторами выступили также соотечественники, представители молодежи, которые имеют сведения от своих героических родственников, участвовавших в тех сражениях. Это истории о военных годах, послевоенном периоде, наказы будущим поколениям и поздравления со 100-летием Победы. Здесь и авторские творческие произведения".
Оргкомитет получил больше 500 писем: рукописные, набранные на компьютере, а также снимки и видеоролики. В проекте приняли участие жители 120 населенных пунктов двух стран, в том числе Совет молодых ученых при Минобразования Беларуси, молодежные советы и парламенты регионов и вузы.
Фото: БЕЛТА
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