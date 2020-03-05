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Капсулу с землей из мест боев подо Ржевом передали минскому храму-памятнику в честь Всех Святых
Капсулу с землей из мест кровопролитных боев подо Ржевом передали сегодня минскому храму-памятнику в честь Всех Святых во время визита в Беларусь спикера Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко. Внутри капсулы земля сразу из двух знаковых мест - это высота-200 (за нее сражения шли несколько месяцев, там же проходил Полунинский рубеж), а также из братской могилы у деревни Кокошкино, где захоронены тысячи неизвестных солдат.
Церемония передачи капсулы приурочена к международной акции памяти "Во славу общей Победы".
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