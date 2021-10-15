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Капсулу с землей из мест гибели и захоронений работников пожарной службы заложили в крипту храма-памятника в честь Всех Святых

Сегодня в столице впервые увековечили память о спасателях, погибших при исполнении. Капсулу с землей из мест гибели и захоронений работников пожарной службы из всей страны заложили в крипту храма-памятника в честь Всех Святых. Для увековечения памяти об ушедших героях, а это 48 работников органов и подразделений по ЧС, военизированной пожарной службы и пожарной охраны были подняты архивные материалы с 1944года! Для участия в церемонии приехали глава МЧС Вадим Синявский, митрополит Минский и Заславский Вениамин. Вспомнить героев собрались и руководители территориальных управлений, районных отделов ведомства, работники центрального аппарата и, конечно, родственники погибших.

Закладка капсулы с мест захоронений спасателей, отдавших свои жизни в борьбе со стихией, это вечная молитвенная память. Храм-памятник теперь стал особым символом и для работников МЧС, и для родных погибших, и для всех неравнодушных граждан, желающих отдать дань уважения и почет героям.

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