Капсулу с землей из мест гибели и захоронений работников пожарной службы заложили в крипту храма-памятника в честь Всех Святых

Сегодня в столице впервые увековечили память о спасателях, погибших при исполнении. Капсулу с землей из мест гибели и захоронений работников пожарной службы из всей страны заложили в крипту храма-памятника в честь Всех Святых. Для увековечения памяти об ушедших героях, а это 48 работников органов и подразделений по ЧС, военизированной пожарной службы и пожарной охраны были подняты архивные материалы с 1944года! Для участия в церемонии приехали глава МЧС Вадим Синявский, митрополит Минский и Заславский Вениамин. Вспомнить героев собрались и руководители территориальных управлений, районных отделов ведомства, работники центрального аппарата и, конечно, родственники погибших.



