Караев: Когда террористы из других стран на нашу территорию приходят, у нас ответ один: мы их будем брать и уничтожать

На неделе стали известны подробности громкой операции белорусских спецслужб в Гродно. В воскресенье, 19 марта, была пресечена попытка совершения теракта.Задержание проходило в одной из квартир города со стрельбой из автоматического оружия и взрывами. Бойцов группы "А" спас щит. О том, что увидел тогда в квартире, помощник Президента Беларуси, инспектор по Гродненской области Юрий Караев рассказал в эксклюзивном интервью "Главному эфиру".

Хороших пару очередей он дал, говорит Юрий Караев. Граната, которую он бросил в наших ребят, отразилась о щит, упала под ноги нашего бойца, он ее отшвырнул в соседний коридорчик, ведущий к кухне, и там она взорвалась. Примечательно, что от ответных пуль бойцов группы "А" пробоин, по его словам, не было нигде. "То есть все вошли куда надо", - отметил он.

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Отвечая на вопрос, была ли задача задержать террориста, но не ликвидировать, помощник Президента Беларуси сказал: "Самая главная цель всегда - захватить живым всегда, взять и разговорить его. Но коль он повел себя так, что не оставил себя шансов, то они выступили и сделали все безупречно. Молодцы! Сами бойцы были экипированы по полной, чтобы исключить поражение. Об этом и глава государства уже говорил, бронещит показал себя как надежный".