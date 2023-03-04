Почему в Беларуси запретили продавать карамель Love is, два соуса и цукаты из Таиланда

Известную карамель Love is, два соуса, цукаты из Таиланда и другие товары запрещено продавать в белорусских магазинах. Об этом сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на Госстандарт.

В черный список попали изделия "Домашние вафельки" с малиновой начинкой. Госстандартом в ходе проведенных исследований было обнаружено, что в их состав входит не заявленный в маркировке Е124.

Известные фруктовые леденцы с жевательной конфетой Love is также попали под запрет. В них содержатся тартразин и азорубин, которые не были указаны российским производителем в составе.

В производстве рисового уксуса ASA применялись недопустимые красители Е102, Е124, Е133.

Еще один рисовый уксус PADAM содержит недопустимый консервант бензоат натрия Е211.

Два соуса Paprichi "Остро-сладкий" и "Кисло-сладкий" содержат недопустимую пищевую добавку антиокислитель изоаскорбат натрия Е316.

Запрещено продавать в Беларуси и цукаты манго таиландского производителя. В их состав входят не заявленные в маркировке красители. Среди них Е110 и Е102.

Кроме того, на упаковке не указано, что в продукте есть краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Все эти продукты не соответствуют требованиям Таможенного союза.