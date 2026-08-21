Караник: Надеемся, что Академия интеллектуальных технологий станет сетевым университетом

Создание в Беларуси Академии интеллектуальных технологий стало одной из самых громких научных новостей года. В эксклюзивном интервью председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник рассказал, почему проект называют прорывным, кто сможет учиться в академии и как она изменит подготовку кадров для экономики.

"Мы надеемся, что эта академия возьмет на себя функции постдипломного образования, - отметил он. - Для талантливых школьников у нас уже созданы очень хорошие условия. Академия будет очень плотно взаимодействовать с академическими, отраслевыми и вузовскими научными центрами для того, чтобы в самой академии представляли общее знание, а практико-ориентированную подготовку слушатели академии уже осуществляли на базе существующих научных лабораторий. И не важна подчиненность: академическая это лаборатория, либо это лаборатория при нашем ведущем вузе". По словам Владимира Караника, в НАН Беларуси очень надеются, что Академия интеллектуальных технологий станет сетевым университетом, фактически системным интегратором, который объединит талантливых выпускников и заказчиков кадров, нуждающихся в молодых креативных идеях и в молодых кадрах для того, чтобы обеспечить преемственность поколений.

О подготовке кадров, об инновационных предложениях для сельского хозяйства, новом белорусском спутнике и планах на длительную космическую экспедицию смотрите в "Актуальном интервью" 21 августа в 13:20 на "Первом информационном" и на интернет-ресурсах Белтелерадиокомпании.