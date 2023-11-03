3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Караник: Островец кардинально поменялся. Это стал уже другой район
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Островца ознакомился с социальным и экономическим развитием региона, пишет БЕЛТА.
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник доложил главе государства о выполнении комплексного плана по развитию района.
"Островец кардинально поменялся. Это стал уже другой район. Если в 2010 году это был небольшой сельскохозяйственный район, где 51% - это доля сельского хозяйства, остальное - это торговля и немножко строительства, по данным за девять месяцев этого года, 90% - это промышленность. Район поменял лицо не только сам - он поменял лицо области", - заявил губернатор.
Александр Лукашенко поинтересовался ситуацией на рынке труда, развитием в регионе различных отраслей экономики, социальной жизнью в районе.
Как отметил Владимир Караник, если в 2010 году в структуре промышленности всей области Островец занимал менее 0,1%, то сейчас - уже 7,3%.
"Сделана огромная работа по развитию инфраструктуры района. В это было вложено Br467,5 млн. Это беспрецедентные инвестиции в человеческий капитал. Если в 2010 году рождаемость в районе была почти на 2% ниже, чем в среднем по области, то сейчас она на 30% выше. Островец - это первый район, который сомкнул демографические ножницы. Это город, который развивается", - подчеркнул Владимир Караник.
Главврач Островецкой ЦРКБ Владимир Можейко подробно проинформировал Президента о деятельности учреждения. В состав районной больницы входят стационарный лечебно-диагностический комплекс, поликлиника, больница сестринского ухода с амбулаторией врача общей практики, три амбулатории врача общей практики, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, здравпункт на площадке строительства Белорусской АЭС, здравпункт на государственном предприятии "Белорусская АЭС".
Это единственная в стране центральная районная клиническая больница, которая не только обслуживает население Островецкого района, но и является межрегиональным и межрайонным диагностическим и лечебным центром.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе