Караник: Островец кардинально поменялся. Это стал уже другой район

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Островца ознакомился с социальным и экономическим развитием региона, пишет БЕЛТА.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник доложил главе государства о выполнении комплексного плана по развитию района.

"Островец кардинально поменялся. Это стал уже другой район. Если в 2010 году это был небольшой сельскохозяйственный район, где 51% - это доля сельского хозяйства, остальное - это торговля и немножко строительства, по данным за девять месяцев этого года, 90% - это промышленность. Район поменял лицо не только сам - он поменял лицо области", - заявил губернатор.

Александр Лукашенко поинтересовался ситуацией на рынке труда, развитием в регионе различных отраслей экономики, социальной жизнью в районе.

Как отметил Владимир Караник, если в 2010 году в структуре промышленности всей области Островец занимал менее 0,1%, то сейчас - уже 7,3%.

"Сделана огромная работа по развитию инфраструктуры района. В это было вложено Br467,5 млн. Это беспрецедентные инвестиции в человеческий капитал. Если в 2010 году рождаемость в районе была почти на 2% ниже, чем в среднем по области, то сейчас она на 30% выше. Островец - это первый район, который сомкнул демографические ножницы. Это город, который развивается", - подчеркнул Владимир Караник.

Главврач Островецкой ЦРКБ Владимир Можейко подробно проинформировал Президента о деятельности учреждения. В состав районной больницы входят стационарный лечебно-диагностический комплекс, поликлиника, больница сестринского ухода с амбулаторией врача общей практики, три амбулатории врача общей практики, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, здравпункт на площадке строительства Белорусской АЭС, здравпункт на государственном предприятии "Белорусская АЭС".