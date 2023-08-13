3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Караник рассказал, какие пожелания поступали от участников II Игр стран СНГ
Сейчас очень важно сохранить предназначение спорта, сохранить дух олимпийского движения. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник уверен, во время II Игр стран СНГ удалось создать атмосферу праздника. "Получилось основное - создать атмосферу праздника. Получилось доказать, что есть еще люди и страны, которые помнят традиции олимпийского спорта, который не является ареной для политической борьбы, который объединяет. И мы хотели бы, чтобы все, кто приехал в Гродно на эти соревнования, почувствовали, что им здесь рады, что они приехали к своим (кто-то к старым, кто-то к новым) друзьям. И с моей точки зрения, это получилось. Мы слышим благодарности от членов делегаций, от спортсменов, они чувствуют доброжелательное отношение и атмосферу гостеприимства", - отметил Владимир Караник.
По его словам, организаторы старались быстро и оперативно реагировать на все просьбы делегаций. "А просьбы иногда были диаметрально противоположные. Кто-то просил сделать порции меньше и менее калорийными, чтобы не набрать вес. Кто-то, как супертяжи, просили порции увеличить, потому что им не хватает. И даже кто-то, когда попросил фактически 5 порций ему дать, ему дали 5 порций", - рассказал председатель Гродненского облисполкома.
Смотрите "Вопрос номер один" ЗДЕСЬ
"Сейчас очень важно сохранить именно предназначение спорта, сохранить дух олимпийского движения, о котором очень много людей просто забыло. И вот это мероприятие, мало того, что оно прославляет наш белорусский спорт, главное - показать, что спорт может быть честным. Спорт может быть свободным от политики. Спорт может объединять, и ни в коем случае нельзя его использовать для разъединения. Это предательство спорта", - подчеркнул Владимир Караник.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все