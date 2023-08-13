Караник рассказал, какие пожелания поступали от участников II Игр стран СНГ

Сейчас очень важно сохранить предназначение спорта, сохранить дух олимпийского движения. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник уверен, во время II Игр стран СНГ удалось создать атмосферу праздника. "Получилось основное - создать атмосферу праздника. Получилось доказать, что есть еще люди и страны, которые помнят традиции олимпийского спорта, который не является ареной для политической борьбы, который объединяет. И мы хотели бы, чтобы все, кто приехал в Гродно на эти соревнования, почувствовали, что им здесь рады, что они приехали к своим (кто-то к старым, кто-то к новым) друзьям. И с моей точки зрения, это получилось. Мы слышим благодарности от членов делегаций, от спортсменов, они чувствуют доброжелательное отношение и атмосферу гостеприимства", - отметил Владимир Караник.

По его словам, организаторы старались быстро и оперативно реагировать на все просьбы делегаций. "А просьбы иногда были диаметрально противоположные. Кто-то просил сделать порции меньше и менее калорийными, чтобы не набрать вес. Кто-то, как супертяжи, просили порции увеличить, потому что им не хватает. И даже кто-то, когда попросил фактически 5 порций ему дать, ему дали 5 порций", - рассказал председатель Гродненского облисполкома.

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