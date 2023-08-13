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Караник рассказал, какие пожелания поступали от участников II Игр стран СНГ

Караник рассказал, какие пожелания поступали от участников II Игр стран СНГ

Сейчас очень важно сохранить предназначение спорта, сохранить дух олимпийского движения. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник уверен, во время II Игр стран СНГ удалось создать атмосферу праздника. "Получилось основное - создать атмосферу праздника. Получилось доказать, что есть еще люди и страны, которые помнят традиции олимпийского спорта, который не является ареной для политической борьбы, который объединяет. И мы хотели бы, чтобы все, кто приехал в Гродно на эти соревнования, почувствовали, что им здесь рады, что они приехали к своим (кто-то к старым, кто-то к новым) друзьям. И с моей точки зрения, это получилось. Мы слышим благодарности от членов делегаций, от спортсменов, они чувствуют доброжелательное отношение и атмосферу гостеприимства", - отметил Владимир Караник.

По его словам, организаторы старались быстро и оперативно реагировать на все просьбы делегаций. "А просьбы иногда были диаметрально противоположные. Кто-то просил сделать порции меньше и менее калорийными, чтобы не набрать вес. Кто-то, как супертяжи, просили порции увеличить, потому что им не хватает. И даже кто-то, когда попросил фактически 5 порций ему дать, ему дали 5 порций", - рассказал председатель Гродненского облисполкома.

Смотрите "Вопрос номер один" ЗДЕСЬ

"Сейчас очень важно сохранить именно предназначение спорта, сохранить дух олимпийского движения, о котором очень много людей просто забыло. И вот это мероприятие, мало того, что оно прославляет наш белорусский спорт, главное - показать, что спорт может быть честным. Спорт может быть свободным от политики. Спорт может объединять, и ни в коем случае нельзя его использовать для разъединения. Это предательство спорта", - подчеркнул Владимир Караник.

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