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Каранкевич: Глобальный энергетический кризис показал преимущество атомной энергетики
Глобальный энергетический кризис показал преимущество атомной энергетики. Об этом в интервью программе "Главный эфир" сказал министр энергетики Виктор Каранкевич.
В настоящее время в 32 странах функционирует 440 ядерных энергоблоков, еще 56 блоков, по мнению министра, находятся в стадии строительства. По прогнозам МАГАТЭ, за 2023-2025 годы объем производства электрической энергии должен увеличиться примерно на 3,6 %.
В 2022 году на генеральной конференции МАГАТЭ рекордное количество стран подало заявление с намерениями строительства собственных энергоблоков, рассказал Виктор Каранкевич. "Это 50 стран мира, и из них 27 стран - это страны Евросоюза, в том числе и те страны, наши соседки, которые не так давно были против развития этого направления деятельности", - напомнил он.
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Конкурентные преимущества, которые естьу атомной энергетики по сравнению с традиционной энергетикой, - это чистая энергия, это небольшаятопливнаясоставляющая. Это как раз позволило атомной энергетике перейти на новый уровень развития, резюмировал министр.
Белорусская сторона находится в тесном контакте с миссией МАГАТЭ, и все рекомендации для стран-новичковвыполнены, сказал глава ведомства. "И это позволило еще раз показать, что мы открыты", - подтвердилВиктор Каранкевич.
По его словам, по отдельным направлениям этих миссий была отмечена положительная практика, которая будет в дальнейшем использоваться как рекомендации странам-новичкам пристроительствеи сооружении ими собственных энергообъектов. "Все, что необходимо до ввода объекта в эксплуатацию, все рекомендованные миссии Республикой Беларусь уже проведены", - подчеркнул Виктор Каранкевич.
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