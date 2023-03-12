3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Министр энергетики Беларуси ответил на панические вбросы о БелАЭС
Беларусь приняла все необходимые меры по обеспечению высокой степени безопасности БелАЭС. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.
Госкорпорация "Росатом" обеспечивает строительство атомной электростанции, сказал глава ведомства. Это первая зарубежная площадка, где возводится атомная электростанция с применением водо-водяных реакторов поколения III+, отвечающая самым современным и самым жестким требованиям по безопасности.
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Это самая апробированная технология. Такие блоки уже построены и работают в Российской Федерации, строятся в Турции, в Египте, в Венгрии. Здесь созданы уникальные подходы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Реакторная установка или реакторное здание имеет двойную оболочку из сверхпрочного бетона, и реакторная установка не повредится даже в случае землетрясения, наводнения, урагана.
Беларусь, по словам министра, взаимодействует по вопросам ядерной и радиационной безопасности с ведущими международными организациями, в первую очередь с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС). "Тем более с МАГАТЭ мы функционируем уже достаточно давно по всему спектру направлений деятельности, - подчеркнул Виктор Каранкевич. - И с 2012 по 2022 год мы провели все рекомендуемые агентством миссии. Получена положительная оценка по развитию ядерной инфраструктуры, по обеспечению ядерной и радиационной безопасности непосредственно на атомной электростанции. Мы в этом направлении всегда открыты".
Все требования, которые предъявляются Беларуси как к стране-новичку, осуществляющей строительство атомного объекта, соблюдаются на самом высоком уровне, отметил глава Минэнерго. Положительные практики, наработанные при сооружении Белорусской атомной электростанции, используются МАГАТЭ, организация рекомендует их другим странам-новичкам по отдельным направлениям также использовать при строительстве АЭС. "То есть это уже определенный белорусский опыт, который включен в международные рекомендации", - отметил министр.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов