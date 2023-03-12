Министр энергетики Беларуси ответил на панические вбросы о БелАЭС

Это самая апробированная технология. Такие блоки уже построены и работают в Российской Федерации, строятся в Турции, в Египте, в Венгрии. Здесь созданы уникальные подходы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Реакторная установка или реакторное здание имеет двойную оболочку из сверхпрочного бетона, и реакторная установка не повредится даже в случае землетрясения, наводнения, урагана.

Это самая апробированная технология. Такие блоки уже построены и работают в Российской Федерации, строятся в Турции, в Египте, в Венгрии. Здесь созданы уникальные подходы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Реакторная установка или реакторное здание имеет двойную оболочку из сверхпрочного бетона, и реакторная установка не повредится даже в случае землетрясения, наводнения, урагана.

Беларусь, по словам министра, взаимодействует по вопросам ядерной и радиационной безопасности с ведущими международными организациями, в первую очередь с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС). "Тем более с МАГАТЭ мы функционируем уже достаточно давно по всему спектру направлений деятельности, - подчеркнул Виктор Каранкевич. - И с 2012 по 2022 год мы провели все рекомендуемые агентством миссии. Получена положительная оценка по развитию ядерной инфраструктуры, по обеспечению ядерной и радиационной безопасности непосредственно на атомной электростанции. Мы в этом направлении всегда открыты".