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Каранкевич рассказал, что получит белорусская экономика, когда АЭС заработает на полную мощь
С момента запуска второго энергоблока БелАЭС ежегодно будет вырабатываться 18,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
По его словам, 18,5 млрд кВт/ч - это около 40 % от потребностей страны, что позволит обеспечить ежегодное замещение природного газа и снизить зависимость от углеродного топлива почти на 4,5 млрд куб. м.
Помимо экономии будет обеспечен вклад в улучшение климата, отметил глава ведомства. Ежегодное снижение выбросов углекислого газа в атмосферу составит не менее 7 млн т.
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