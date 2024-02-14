Каранкевич: Сотрудничество Беларуси и России в энергетике содействует росту экономик двух стран и уровня жизни людей

Эта цена для Республики Беларусь достаточно комфортная на данном этапе формирования объединенного рынка газа Союзного государства. Мы имеем с российскими коллегами взаимопонимание, как мы дальше движемся в рамках интеграции в газовой сфере. И основная задача - это формирование согласованных принципов функционирования объединенного рынка газа и последующее сближение условий хозяйствования субъектов двух стран, переход из договоренностей в практическую плоскость реализации.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси