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Каранкевич: Сотрудничество Беларуси и России в энергетике содействует росту экономик двух стран и уровня жизни людей
Сотрудничество Беларуси и России в энергетике содействует росту экономик двух стран и уровня жизни людей. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по энергетике. Союзные программы приносят весомый результат, укрепляется энергетический суверенитет Союзного государства, расширяется его технологический и инновационный потенциал. На заседании отмечено, что большинство задач, стоявших перед правительствами в рамках формирования объединенных энергетических рынков на период 2021-2023 годов, реализованы. Создана необходимая нормативно-правовая база, определены принципы и условия работы объединенного рынка электроэнергии. Также на трехлетний период согласованы ценовые условия по поставкам в Беларусь природного газа.
Эта цена для Республики Беларусь достаточно комфортная на данном этапе формирования объединенного рынка газа Союзного государства. Мы имеем с российскими коллегами взаимопонимание, как мы дальше движемся в рамках интеграции в газовой сфере. И основная задача - это формирование согласованных принципов функционирования объединенного рынка газа и последующее сближение условий хозяйствования субъектов двух стран, переход из договоренностей в практическую плоскость реализации.
Специалисты Белгазстроя сегодня активно участвуют в газификации регионов Смоленской области. Уже заключено 5 контрактов на сумму 205 млн российских рублей. Реализация этого проекта позволит построить 40 километров газовых сетей и подключить 550 домовладений. Кроме того, мы планируем рассмотреть ход реализации союзных программ в области энергетики.
Свою работу союзные парламентарии начали с возложения цветов к Вечному огню на площади Победы. В целях патриотического воспитания молодого поколения депутаты Беларуси и России рассмотрят вопрос о подготовке нового мероприятия Союзного государства, посвященного памяти Героя Советского Союза Кижеватова.
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