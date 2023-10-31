Атомная энергетика - это экологичный, надежный и экономичный источник энергетики. Кроме того, это важный аспект повышения энергетической самостоятельности страны, снижение зависимости от углеводородного топлива. К слову, всего 32 страны мира имеют атомные энергоблоки, на которых осуществляется производство электричества с использованием мирного атома. И Республика Беларусь в числе этих стран.