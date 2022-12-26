Караоке-баттлы, танцы и торговые шале - новогодняя ярмарка открылась в Раковском предместье в Минске

Еще одна новая локация для зимнего вдохновения и атмосферных встреч! Новогодняя ярмарка впервые открылась в Раковском предместье в столице. На стилизованной сцене - караоке-баттлы и танцевальные флешмобы. Работают торговые шале: с рождественской выпечкой, мясными деликатесами и горячими напитками. Кроме того, можно приобрести сувениры: украшения ручной работы и домашний декор, в ассортименте - хвойные композиции, снежные магниты, игрушки. Удивляют также антуражной фотозоной и натуральной елкой - повсюду ретро-акценты.