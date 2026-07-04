1 июля Совет обороны Черниговской области и областная государственная администрация объявили о принудительной эвакуации жителей 12 населенных пунктов, расположенных в приграничной зоне с Беларусью. Срок проведения - два месяца.

Официально решение принято "по запросу военных для обеспечения безопасности". При этом украинская пропаганда пытается представить эвакуацию как реакцию на якобы существующую угрозу со стороны Беларуси.

В программе "Война и мир" российский политолог и политтехнолог Владимир Карасев пояснил, что реальные причины эвакуации связаны с подготовкой украинской стороны к провокациям на белорусском направлении.

"Эвакуация, я думаю, связана с тем, что они сами готовятся к военным провокациям и к каким-то атакующим действиям на границе с Беларусью. Скорее всего, будут готовиться к провокации против погранзастав. Потому что британцам крайне выгодно сейчас затянуть Польшу через Украину. Нужно отслеживать внимательно еще передвижения на польской территории в воеводствах, которые граничат с Республикой Беларусь", - отметил эксперт.

По его словам, вывод населения происходит преимущественно принудительным способом, а сам процесс в Черниговской области носит скрытый характер. "В первую очередь это связано с тем, что, во-первых, им нужно, чтобы поменьше было глаз местных, чтобы не видели, чем заниматься. И я думаю, они там будут готовить провокации под чутким кураторством сотрудников МИ-6", - подчеркнул Владимир Карасев.

Политолог также обратил внимание на позицию самих украинских военных. "Сами украинские военные, я вот отслеживаю информацию, они удивляются, зачем Зеленский дергает белорусов? Они не вытянут еще одну линию фронта. Украинские военные говорят: мы не справимся. Если втянут Беларусь, пускай они посчитают, как быстро сокращается подлетное ракетное время с территории Беларуси до украинской столицы. Поэтому для них это будет катастрофическое решение. Но, скорее всего, у британцев есть какие-то свои планы", - добавил он.