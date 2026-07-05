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Карасев: Запад видит в Зеленском только возможность зарабатывать деньги на войне

российский политолог, политтехнолог Владимир Карасев

Как бы ни пытался Зеленский быть своим для Европы, европейцы Зеленского рассматривают исключительно как возможность зарабатывать деньги на войне. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился российский политолог, политтехнолог Владимир Карасев.

"Зеленский крайне заинтересован в том, чтобы не просто втянуть Республику Беларусь в военный конфликт, он заинтересован в том, чтобы Польша втянулась в конфликт против Республики Беларусь, - обратил внимание политтехнолог. - Это не его идея, это идея британцев. Они хотели бы сыграть на чувствах националистической части поляков, которые там спят и видят земли Западной Беларуси в своем составе. Британцы очень хотели бы, чтобы появилась еще одна маленькая война на территории Европы, между Беларусью и Польшей. Поэтому попытки, конечно же, такие будут и провокации будут".

Владимир Карасев:

"Запад договариваться не хочет. Западу нужна война. Потому я считаю, что по мере приближения к развязке британцы и европейцы постараются втянуть еще Беларусь и Польшу со странами Балтии".

Рассуждая о демократии, политтехнолог отметил, что Беларусь, Россия, Украина нуждаются исключительно в сильном руководителе, учитывая настрой Запада против славян, считает эксперт. "По-другому не получится. Играть в демократию, как хотели сыграть на Украине, никогда не получалось и не получится, потому что мы для них страны низшего уровня. Мы люди для них низшего сорта", - отметил он.

Владимир Карасев:

"Украинцы давно поняли это, но они себе не принадлежат, к сожалению. И чтобы сейчас восстановить суверенитет Украины, единственный вариант, который я вижу, - это сами украинцы должны выбросить нынешнее руководство. Я не знаю, как это можно сделать в нынешней ситуации".

По его словам, единственный вариант для Украины во все эти годы был вариант Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации. "Другого варианта, чтобы нормально развивалась братская Украина, я не вижу", - считает политолог.

Разделы:

Общество

Теги:

Актуальное интервьюВладимир Карасев
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