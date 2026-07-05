Карасев: Запад видит в Зеленском только возможность зарабатывать деньги на войне

Как бы ни пытался Зеленский быть своим для Европы, европейцы Зеленского рассматривают исключительно как возможность зарабатывать деньги на войне. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился российский политолог, политтехнолог Владимир Карасев.

"Зеленский крайне заинтересован в том, чтобы не просто втянуть Республику Беларусь в военный конфликт, он заинтересован в том, чтобы Польша втянулась в конфликт против Республики Беларусь, - обратил внимание политтехнолог. - Это не его идея, это идея британцев. Они хотели бы сыграть на чувствах националистической части поляков, которые там спят и видят земли Западной Беларуси в своем составе. Британцы очень хотели бы, чтобы появилась еще одна маленькая война на территории Европы, между Беларусью и Польшей. Поэтому попытки, конечно же, такие будут и провокации будут".

Владимир Карасев:

"Запад договариваться не хочет. Западу нужна война. Потому я считаю, что по мере приближения к развязке британцы и европейцы постараются втянуть еще Беларусь и Польшу со странами Балтии".

Рассуждая о демократии, политтехнолог отметил, что Беларусь, Россия, Украина нуждаются исключительно в сильном руководителе, учитывая настрой Запада против славян, считает эксперт. "По-другому не получится. Играть в демократию, как хотели сыграть на Украине, никогда не получалось и не получится, потому что мы для них страны низшего уровня. Мы люди для них низшего сорта", - отметил он.

Владимир Карасев:

"Украинцы давно поняли это, но они себе не принадлежат, к сожалению. И чтобы сейчас восстановить суверенитет Украины, единственный вариант, который я вижу, - это сами украинцы должны выбросить нынешнее руководство. Я не знаю, как это можно сделать в нынешней ситуации".

По его словам, единственный вариант для Украины во все эти годы был вариант Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации. "Другого варианта, чтобы нормально развивалась братская Украина, я не вижу", - считает политолог.