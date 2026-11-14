Каратели в белых халатах: как отряд Буглая уничтожал мирное население Беларуси в годы ВОВ

Верховный Суд Беларуси 30 октября 2026 года признал Александра Буглая виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Он, его группировка и немецкие офицеры убивали мирное гражданское население, а в своих отчетах писали о якобы истреблении партизан, хотя погибали от их рук женщины, дети и младенцы.

"В материалах уголовного дела в отношении Буглая имеются эпизоды преступной деятельности. Его карательный отряд, выезжая на очередную преступную операцию якобы против партизан, но не обнаружив их либо не намереваясь их установить, выдвигался в одну из деревень, где учинял карательные акции. Людей выгоняли на улицу, проводили допросы, устанавливали причастность к партизанам, родство. В случае установления либо подозрения в родстве с партизанами местное население уничтожалось", - рассказал гособвинитель по делу пособника нацистов Буглая Дмитрий Марусов в "Актуальном интервью".

В его действиях Генпрокуратура Беларуси также усмотрела ненависть к мирному населению - старикам, женщинам и детям. Цель у Буглая была одна - уничтожение населения.

Одним из эпизодов преступной деятельности является карательная операция, проведенная в деревне Фундаминка Чечерского района (в настоящее время Буда-Кошелевский район) Гомельской области. Операция проводилась в январе 1943 года карательным отрядом "Белая команда", во главе которой стоял Буглай. Он принимал непосредственное участие в карательных действиях. Из показаний одного из свидетелей установлено, что по прибытии отряд нациста имел списки лиц для расстрела.

Дмитрий Марусов

"Согнав людей (женщин, детей и пожилых) в дом, Буглай допросил их. По делу установлено не менее 13 человек, из которых 6 являлись детьми младше 14 лет, и 3 старика. Эти люди были отобраны и не представляли угрозы для карательного отряда в целом и для оккупационных властей. Впоследствии по одному лишь подозрению в связях с партизанами либо в родстве с ними люди были выставлены в ряд и расстреляны", - раскрыл детали уголовного дела гособвинитель по делу пособника нацистов Буглая.

Перед расстрелом женщины ставили перед собой детей и просили не расстреливать их, однако никакого воздействия на карателя это не оказывало. Пособник нацистов, объясняя свидетелю происшествия свои действия, сказал о важности "искоренения потомков", ведь дети якобы "портят коренья". Фактически Буглай желал истребить все население.

С первых дней немецкой оккупации Буглай перешел на сторону оккупационных властей, помогал им выявлять лиц, лояльных к советским властям и не поддерживавших оккупацию. Начиная с июля 1941 года, главарь "Белой команды" был назначен руководителем военизированного подразделения при полевой комендатуре.

"Белая команда" получила свое название по белым маскировочным халатам, которые надевали каратели перед проведением акций.

В дальнейшем был переброшен в Гомельскую область, где возглавил карательный отряд. Тогда группа была малочисленной, но тем не менее уже с ноября 1941-го Буглай осуществлял карательные операции в Гомельском районе. В последующем отряд перерос в батальон, в котором состояли три роты со своим функционалом - разведывательная рота для выявления мирных граждан, нелояльных к оккупационному режиму, либо склонных к предательству. Охранная и минометно-пулеметная роты. Последняя оснащалась тяжелым вооружением, минометами, пулеметами для проведения широкомасштабных акций.

Зайдя в деревню, группировка Буглая разговаривала с местным населением, представлялась партизанами, выявляла их позиции, устанавливала лиц, готовых сотрудничать с ними, провоцировала население на осуществление какой-либо помощи партизанам. Однако после этого следовали расстрелы и аресты граждан.

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