Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХТранспортРелигияАрмияИсторияНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеМолодежьТуризмЭкология

Каратели в белых халатах: как отряд Буглая уничтожал мирное население Беларуси в годы ВОВ

Автор:
Великая Отечественная война, карательные операции нацистов в годы вов

Верховный Суд Беларуси 30 октября 2026 года признал Александра Буглая виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Он, его группировка и немецкие офицеры убивали мирное гражданское население, а в своих отчетах писали о якобы истреблении партизан, хотя погибали от их рук женщины, дети и младенцы.

"В материалах уголовного дела в отношении Буглая имеются эпизоды преступной деятельности. Его карательный отряд, выезжая на очередную преступную операцию якобы против партизан, но не обнаружив их либо не намереваясь их установить, выдвигался в одну из деревень, где учинял карательные акции. Людей выгоняли на улицу, проводили допросы, устанавливали причастность к партизанам, родство. В случае установления либо подозрения в родстве с партизанами местное население уничтожалось", - рассказал гособвинитель по делу пособника нацистов Буглая Дмитрий Марусов в "Актуальном интервью".

В его действиях Генпрокуратура Беларуси также усмотрела ненависть к мирному населению - старикам, женщинам и детям. Цель у Буглая была одна - уничтожение населения.

Одним из эпизодов преступной деятельности является карательная операция, проведенная в деревне Фундаминка Чечерского района (в настоящее время Буда-Кошелевский район) Гомельской области. Операция проводилась в январе 1943 года карательным отрядом "Белая команда", во главе которой стоял Буглай. Он принимал непосредственное участие в карательных действиях. Из показаний одного из свидетелей установлено, что по прибытии отряд нациста имел списки лиц для расстрела.

гособвинитель по делу пособника нацистов Буглая Дмитрий Марусов
Дмитрий Марусов

"Согнав людей (женщин, детей и пожилых) в дом, Буглай допросил их. По делу установлено не менее 13 человек, из которых 6 являлись детьми младше 14 лет, и 3 старика. Эти люди были отобраны и не представляли угрозы для карательного отряда в целом и для оккупационных властей. Впоследствии по одному лишь подозрению в связях с партизанами либо в родстве с ними люди были выставлены в ряд и расстреляны", - раскрыл детали уголовного дела гособвинитель по делу пособника нацистов Буглая.

Перед расстрелом женщины ставили перед собой детей и просили не расстреливать их, однако никакого воздействия на карателя это не оказывало. Пособник нацистов, объясняя свидетелю происшествия свои действия, сказал о важности "искоренения потомков", ведь дети якобы "портят коренья". Фактически Буглай желал истребить все население.

каратель александр буглай, белая команда, главарь белой команды александр буглай

С первых дней немецкой оккупации Буглай перешел на сторону оккупационных властей, помогал им выявлять лиц, лояльных к советским властям и не поддерживавших оккупацию. Начиная с июля 1941 года, главарь "Белой команды" был назначен руководителем военизированного подразделения при полевой комендатуре.

"Белая команда" получила свое название по белым маскировочным халатам, которые надевали каратели перед проведением акций.

В дальнейшем был переброшен в Гомельскую область, где возглавил карательный отряд. Тогда группа была малочисленной, но тем не менее уже с ноября 1941-го Буглай осуществлял карательные операции в Гомельском районе. В последующем отряд перерос в батальон, в котором состояли три роты со своим функционалом - разведывательная рота для выявления мирных граждан, нелояльных к оккупационному режиму, либо склонных к предательству. Охранная и минометно-пулеметная роты. Последняя оснащалась тяжелым вооружением, минометами, пулеметами для проведения широкомасштабных акций.

Зайдя в деревню, группировка Буглая разговаривала с местным населением, представлялась партизанами, выявляла их позиции, устанавливала лиц, готовых сотрудничать с ними, провоцировала население на осуществление какой-либо помощи партизанам. Однако после этого следовали расстрелы и аресты граждан.

Главное фото: sb.by

Разделы:

ОбществоИстория

Теги:

Великая Отечественная войнаАктуальное интервьюВерховный суд Беларуси

Читайте также