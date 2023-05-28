Карательная операция "Котбус" - история сожжения деревни Шуневка

Программу геноцида белорусского народа нацистская Германия составляла еще в декабре 1940 года. Когда только началась работа над стратегическим планом нападения на Советский Союз и детальная проработка операции "Барбаросса".

Уничтожению подлежало три четверти населения, а 25 % планировали превратить в рабов для обслуживания Третьего рейха. Истреблять мирное население намеревались разными методами - расстреливать и травить в газовых камерах.

А также регулярно проводить карательные экспедиции. Их в оккупированной Беларуси было реализовано около 150. Это только крупные акции, во время которых уничтожали целые районы и тысячами сжигали людей.

Одна из таких карательных операций - "Котбус". Она проходила 80 лет назад, в мае-июне 1943 года. О военных преступлениях нацистов - Елена Бормотова.

Лица людей на довоенных снимках. Это жители деревни Шуневка бывшего Бегомльского района. Деревни, которой нет. Ее сожгли нацисты.

У людей с фотографий, стариков и молодежи, одна дата смерти - 22 мая 1943 года. Они сгорели живьем от рук карателей.

Это не немцы палили, немцы присутствовали. Это палили народники - в то время их называли. Теперь говорят бандеровцы. Ну в то ж время мы не говорили, что это Бандера, а народники, которые на лошадях ездили, все собирали, все воровали и людей убивали. Это немцы не своими руками делали, а вот такими прихвостнями фашистскими. Людмила Степанова, жительница г. п. Бегомль

Шуневку уничтожили в рамках карательной операции "Котбус". Она была разработана в режиме строгой секретности и направлена на ликвидацию партизанских формирований Борисовско-Бегомльской зоны. Против партизан нацисты применяли танки, артиллерию и самолеты.

Операция ставилась в первую очередь - зачистка тыла, освобождение коммуникаций для того, чтобы можно было наладить бесперебойное снабжение армейских соединений, которые готовились к наступлению под Курском. Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук

Ответственным за проведение операции был уполномоченный рейхсфюрера СС по борьбе с бандами обергруппенфюрер СС и генерал полиции Эрих фон дем Бах-Зелевский. Ему подчинялись командующий полицией безопасности и СД Белоруссии Эдуард Штраух. Руководил боевыми подразделениями Курт фон Готтберг, командующий войсками СС и полицией в Генеральном комиссариате Белоруссия. Он же 15 мая 43-го подписал приказ о проведении карательной акции под кодовым названием "Котбус".

Ответить на вопрос, какое или какие из нацистских подразделений уничтожали деревню Шуневка, невозможно. Точных данных нет. Известно лишь то, что в этом районе против партизан бригады "Железняк" выдвигался крайне опасный противник, который понимал местную речь и хорошо ориентировался на местности. Из Докшиц в направлении Бегомля наступал полк СС "Дружина" под командованием Гиль-Родионова. Перед ними стояла задача - освободить из-под контроля партизан дорогу Докшицы - Бегомль, где 20 мая 43-о года на мине возле деревни Шуневка подорвалась машина с нацистами. Погибли 7 человек, в том числе немецкий офицер.

Каратели пришли на рассвете 22-го мая. Была ли это акция возмездия или запланированная операция, не известно. Палачи сгоняли людей в сарай на окраине деревни.

И крики, все слышали. Как люди стонали, кричали "спасите". А оны, там у адрыне было двое дверей, а окон никаких. Так вот, где жито свозили. Сюда заедут, там выедут. Люди, кто мог выскакивать, всех расстреливали. Нигде, никого, в огонь кидали. Оны все сгорели. Людмила Степанова, жительница г. п. Бегомль

Детьми занялись отдельно. Их насильно вырывали у матерей и тащили к противоположному от сарая концу деревни, к колодцу. Хватали за ноги и живыми бросали вниз.

Двадцатиодналетняя учительница Нина Рутковская пыталась спасти детей.

И она была вместе с детками брошена живьем в колодец. Колодец этот забросали гранатами, чтобы скрыть следы преступлений. Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы

Во время операции "Котбус" в Бегомльском районе они уничтожили очень много деревень и при чем самые жестокие средства применялись. Есть докладные записки немцев, карателей, даже Куба возмущался тем, как проводилась эта операция, и там факты по другим деревням Бегомльского района, они еще более ужасающие, когда убитое население не было захоронено и свиньи раскапывали могилы. Там еще более жуткие истории были во время этой карательной операции. Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник национального архива Беларуси, кандидат исторических наук

Тканые ручники с национальным орнаментом и вязаные скатерти - их создавала молодая девушка Нина, которая 80 лет назад погибла, защищая детей в Шуневке.

"Вот живой свидетель кровавых оргий фашистов. Тут похоронена его семья, тут похоронена вся деревня. Один он остался в живых. Встают в его памяти образы недавнего прошлого. Его дом. Здесь он был", - рассказывает отрывок киножурнала 1947 года.

Константин Ананич не единственный житель деревни, которому удалось спастись. В живых осталась его малолетняя дочь Соня и племянник Володя Рутковский.

Они прибежали в соседнюю деревню Добрунь и предупредили местных жителей. Таким образом спасли 200 человек. После расправы в Шуневке, нацисты сожгли и Добрунь.

Они такую страшную картину рассказывают. Говорят, сидела женщина на пепелище, обожженная, черная вся и держала, обхватывала двоих детей. Она сидя сидела еще. Когда дотронулись, знаете, пепел этот рассыпается. Александр Павлюкович, краевед

Бронзовые языки пламени с фамилиями жителей на месте сгоревших домов. В Шуневке погибли 66 человек. Самому старшему было 75, младшей всего год.

Всех сожгли. Родственников никого у нас не осталось. Ходили, поминали, знали, где чье печище, батюшку приглашали. Батюшка молебен отслуживал, пока этот мемориал не создали. Там косили лесники, окашивали эту Шуневку. Деревья, которые стоят на территории, это все довоенное. У меня дядька работал лесником, они там и кости находили. Людмила Степанова, жительница г. п. Бегомль

Софья Шабловская на пороге своего уничтоженного дома. Эта та самая спасшаяся девочка Соня. Она приезжала в Шуневку до последних дней жизни. Эта лесная деревня - лишь одна из 221 уничтоженного населенного пункта в ходе операции "Котбус" . Это цифра не окончательная. Уже установлена еще одна ранее неизвестная деревня, повторившая судьбу Шуневки.

Деревня Боровые была сожжена тоже вместе с жителями и так и не восстановилась после войны. Но, к сожалению, ни даты сожжения, ни количества жителей, нам так и не удалось установить. Единственное, что известно, по переписи 2024 года, эта деревня входила в состав Бегомльского района и там насчитывалось порядка 22 домов и около 100 жителей. Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы

Фундаменты домов в густом лесном массиве. Среди елей, сосен и дубов - цветущие яблоневые сады и сирень. Боровые пополнят список уничтоженных и не восстановленных населенных пунктов Беларуси.