Карателя Буглая признали виновным в геноциде белорусского народа в годы ВОВ

Верховный суд Беларуси огласил посмертный приговор по делу карателя Александра Буглая, признав его виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

На предателя Родины и шпиона двух разведок Буглая почти 80 лет назад в СССР было заведено розыскное дело, но Запад его не выдал. Буглай умер за рубежом, не будучи привлеченным к ответственности.

Валерий Толкачев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Буглай на территории Гомельской, Минской и Могилевской областей под предлогом связи с советскими партизанами организовывал и совершал карательные операции и преступные акции, в ходе которых уничтожены путем расстрелов не менее 174 человек из числа мирных граждан, включая заведомо престарелых и не менее 27 детей. Уничтожены путем поджога не менее 238 жилых домов и иных строений. Похищено путем разбоя имущества населения. Угнано в рабство не менее 77 человек".

В истории Беларуси это 8-й посмертный приговор нацистским преступникам и их пособникам, которые проводили карательные операции на территории БССР и при жизни не понесли наказания.