Каравай-гигант и народные подворья украсили "Дожинки" в Миорах

Краткий пересказ от ИИ

Райцентр превратился в одну большую праздничную площадку. На главной сцене аграрии получили заслуженные награды.

Сюда съехались гости со всего северного региона. На улицах развернулись масштабные народные подворья, где каждый район Витебщины удивляет своим уникальным колоритом. Но главные декорации праздника - это, конечно, счастливые лица наших хлеборобов.

В Миорах что ни подворье - то особый, сельский колорит. Наперебой звучат народные напевы, ремесленники приглашают на мастер-классы. Это особый колорит "Дожинок". Соревнуются на празднике целыми районами: чьи драники вкуснее, а каравай ароматнее.

Каравай-гигант украшает праздник

Самый большой каравай в пять ярусов весит почти сто килограммов! Символ труда хлеборобов на благо родного региона. Каравай, как живописная картина, отражает красоту Витебского региона. То, что создано природой и руками человека.

Татьяна Коваленко, главный технолог ОАО "Витебскхлебпром":

"Нижняя часть украшена панорамными видами Витебщины, их озерами, реками. Благополучие всей нашей страны зависит и от крестьянского труда, от труда хлеборобов. Гордость за всю нашу страну, за труд".

Музей хлеба: путь от зерна до стола

Проследить путь от зернышка до стола гостей областных "Дожинок" пригласили в музей хлеба.

А какой хлеб любите Вы? На кленовом листочке или с салом? Интересуется Владимир Пашкович у гостей. В роли главного экскурсовода врач общей практики из агрогородка Язно, который любит печь хлеб. Энтузиазма сельчанина хватило на полноценную экспозицию, которая рассказывает о главном богатстве каждого стола.

Владимир Пашкович, основатель музея хлеба в агрогородке Язно:

"Мы вас познакомим с рецептом хлеба, которому больше 200 лет. Про хлеб складывали песни, стихи, фильмы снимали".

На главной сцене праздника - лидеры жатвы

Миоры встречают гостей с песнями, танцами и щедрыми угощениями. На каждом подворье - хлеб из муки нового урожая. Тем, кто приложил максимум усилий, чтобы его собрать - заслуженные награды.

Александр Новицкий, директор ОАО "Бегомльское":

"Сюда приехали со своей делегацией. В этом году мы заняли первое место в области по рапсу, урожайность которого составила 45,1 ц/га".

В центре торжества - комбайнеры, агрономы, водители, работники зерносушильных комплексов, руководители сельхозпредприятий. На жатве показали сплоченность опытные механизаторы и молодежные экипажи. Работали командой, но у каждого причастного и личный повод для гордости.

"Я люблю технику, у меня мать всю жизнь бригадиром работала, - рассказал механизатор. - Надо с любовью и ответственностью все делать, тогда будет хороший результат".

"Старались, мы сделали этот результат. В сельском хозяйстве я около 20 лет. Где родился, там и пригодился", - сказал другой.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области:

"Мы все ждали этого дня, достигнут миллион тонн на уборке зерна вместе с рапсом и частично кукурузой. Уборка продолжается. Выше урожайность картофеля, по предварительным данным, кукурузы. Небывалый урожай для Витебской области. Впервые получено масло семян рапса. Конечно же, за этим стоит труд людей".

Обновление райцентра к празднику хлеборобов

Гостей "Дожинок" райцентр встречает обновленным. Преобразились более ста пятидесяти объектов. Особое внимание капремонту дорог, жилых домов, соцсфере. Преображение, за которым не только наблюдали всем райцентром, но и принимали участие в благоустройстве.

"Вложено очень много труда, много сил, средств. Город расцвел, похорошел", - поделилась мнением горожанка.

"Больше людей будут приезжать. У нас красивая набережная. Красивый город, уютный", считает женщина.

Современный облик у зала бокса и школ города. Подарки к празднику, которые будут долго радовать местных жителей.

Наталья Будько, директор Миорской средней школы № 3 имени Е. А. Томко:

"Мы делали все возможное, чтобы наше учреждение образования стало еще краше, уютнее, современнее. Обновили в ходе текущего ремонта гардеробы, холл. Спортивный зал, мастерские".

Уборочная-2026 в очередной раз подтвердила: белорусы проявляют особую сплоченность в самых сложных делах. Умеют и хотят работать, чтобы быть с хлебом. А значит быть независимыми.